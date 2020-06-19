Заключительная ночная репетиция Парада Победы прошла на Красной площади

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Заключительная ночная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась в центре Москвы.

По Красной площади прошли более 14 тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц техники. В составе пешей колонны промаршировали более 40 парадных расчетов.

Всего в этом году в тренировках и в параде задействовано 234 единицы военной техники. Впервые в репетиции приняли участие более 20 образцов, включая ЗРК "Панцирь-С1М".

Кроме того, впервые по Красной площади проехали реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", береговые ракетные комплексы "Бал", защищенные автомобили "Тайфун".

Парад Победы состоится 24 июня. В связи с этим день объявлен нерабочим. Для обеспечения безопасности к участию допустят военных с иммунитетом к коронавирусу.

Парадные расчеты тренируются в перчатках и масках. Состояние участников постоянно контролируется военными медиками, проводится дезинфекцию всех площадок и техники.