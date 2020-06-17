Водителей призвали отложить поездки из-за перекрытий в связи с репетицией парада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичным автомобилистам следует перенести поездки в связи с ограничением движения в центре города из-за проведения репетиции парада Победы, сообщает Центр организации дорожного движения.

В ЦОДД напомнили, что репетиция завершится около 20:00.

Ранее в центре предложили автомобилистам пересесть на метро или воспользоваться средствами индивидуальной мобильности. Планировать маршруты лучше заранее.

Сейчас в центре Москвы проходит репетиция парада Победы, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней участвуют более 14 тысяч военнослужащих и свыше 230 единиц техники.