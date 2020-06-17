Репетиция парада Победы. Прямой эфир

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В центре Москвы проходит репетиция парада Победы, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней участвуют более 14 тысяч военнослужащих и свыше 230 единиц техники.

Парад Победы состоится 24 июня, в день, когда произошло первое торжественное шествие победителей после Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий приказ отдал президент РФ Владимир Путин.

Путин приказал обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм во время подготовки к параду. Он отметил, что любые риски для здоровья участников торжественного шествия должны быть исключены.