Столичным водителям рекомендовали пользоваться метро после 17:30

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения предупредил столичных водителей о сложном движении в центре Москвы вечером и рекомендовал воспользоваться метро и средствами индивидуальной мобильности.

"Уже сегодня с 17:30 начнутся перекрытия. Движение в центре будет сложным. В центр лучше ехать на метро или используя средства индивидуальной мобильности", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

В центре отметили, что планировать маршруты лучше заранее.

Движение на ряде улиц Москвы ограничат в связи с репетицией и проведением парада Победы. Доступ к проезжим частям будет ограничен 17, 18, 20 и 24 июня. На некоторых улицах запретят парковку. С полным списком улиц, где ограничат движение, можно ознакомиться здесь.

Ранее стало известно, что военную технику для парада Победы разместят на северо-западе Москвы. Она будет храниться в районе Хорошёво-Мнёвники. На площадке разместят более 400 единиц военной техники.