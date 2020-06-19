Минобороны принимает все меры безопасности в ходе подготовки парада Победы – Песков

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что министерство обороны России обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность в ходе подготовки и организации парада Победы, сообщает "Газета.ру".

"Министерство обороны принимает все необходимые меры безопасности эпидемиологической в ходе организации, подготовки и проведения парада", – сказал Песков.

18 июня вечером состоялась заключительная ночная репетиция парада. По Красной площади прошли более 14 тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц техники. В составе пешей колонны промаршировало более 40 парадных расчетов.

В репетиции участвовали курсанты военных вузов, а также суворовцы, нахимовцы и кадеты. В торжественное шествие войдут юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств.

Всего в этом году в тренировках и в параде задействовано 234 единицы военной техники. Впервые в репетиции приняло участие более 20 образцов, включая ЗРК "Панцирь-С1М".

Парад Победы состоится 24 июня. В связи с этим день объявлен нерабочим. Для обеспечения безопасности к участию в торжественном шествии будут допущены те военные, которые уже приобрели иммунитет к коронавирусу.

