Минобороны принимает все меры безопасности в ходе подготовки парада Победы – Песков

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что министерство обороны России обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность в ходе подготовки и организации парада Победы, сообщает "Газета.ру".
"Министерство обороны принимает все необходимые меры безопасности эпидемиологической в ходе организации, подготовки и проведения парада", – сказал Песков.
18 июня вечером состоялась заключительная ночная репетиция парада. По Красной площади прошли более 14 тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц техники. В составе пешей колонны промаршировало более 40 парадных расчетов.
В репетиции участвовали курсанты военных вузов, а также суворовцы, нахимовцы и кадеты. В торжественное шествие войдут юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств.
Всего в этом году в тренировках и в параде задействовано 234 единицы военной техники. Впервые в репетиции приняло участие более 20 образцов, включая ЗРК "Панцирь-С1М".
Парад Победы состоится 24 июня. В связи с этим день объявлен нерабочим. Для обеспечения безопасности к участию в торжественном шествии будут допущены те военные, которые уже приобрели иммунитет к коронавирусу.
В Москве состоялась заключительная ночная репетиция парада
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