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Москва 24

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Авто

17:35

Шесть станций метро ограничат на выход пассажиров с 19:00

город транспорт метро авто

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Шесть станций столичного метрополитена, расположенные в центре, начиная с 19:00 будут закрыты на выход в город. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте подземки.

"Сегодня с 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров", – сообщили в метрополитене.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автомобилистов Москвы воздержаться от необязательных поездок в центр города из-за грозы и ограничений движения, связанных с парадом. Водителей также попросили заранее планировать пути объезда сложных участков дороги.

Ограничения движения планируются в Москве не только в четверг, 18 июня, но и 20 и 24 июня.

Парад Победы запланирован именно на последнюю из перечисленных дат. В связи с этим день объявлен нерабочим. Для обеспечения безопасности к участию допустят военных с иммунитетом к коронавирусу.

Ограничение движения в центре Москвы начнется с 17:30

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