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Москва 24

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Город

17:18

Водителей призвали избегать поездок в центр из-за репетиции парада и грозы

город транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московским автомобилистам следует перенести поездки в связи с ограничением движения в центре города и грозы, говорится в предупреждении Центра организации дорожного движения в Twitter.

"Сегодня с 17:30 снова репетиция парада Победы. И без того непростую ситуацию на дорогах усложнит гроза с сильным ветром (синоптики обещают, что они с нами до конца дня)", – сообщили в ЦОДД.

Представители столичного ведомства рекомендовали водителям заранее планировать поездки, маршруты и избегать передвижения по центру.

Известно, что репетиция парада Победы будет проводиться еще 20 июня. Узнать, где будет ограничено движение, можно на сайте "Московский транспорт".

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы. Предупреждение действует до вечера пятницы.

Парад Победы состоится 24 июня. В связи с этим день объявлен нерабочим.

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