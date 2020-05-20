ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за прошедшие сутки в мире выявлено 106 тысяч новых случаев COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.
"За последние 24 часа было зафиксировано 106 тысяч новых случаев. Это самая большая цифра за один день с начала пандемии. Практически две трети этих случаев приходятся на четыре страны", – сказал он.
Ранее ВОЗ включила в перечень перспективных вакцин против COVID-19 девять российских разработок. Шесть из них разрабатывает новосибирский центр "Вектор", две – компания Biocad, одну – НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические исследования вакцины от коронавируса в России планируется начать через месяц. Он отметил, что в РФ к настоящему моменту производится более 20 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции.
Замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов высказал мнение, что необходимость вакцинации от COVID-19 будет определяться наличием в организме человека антител к коронавирусной инфекции. Высокий титр антител будет говорить об отсутствии необходимости вакцинации, пояснил он.
За сутки в России подтверждено 8 764 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 308 705 случаев коронавирусной инфекции.
Директор НИИ Склифосовского ответил на вопросы о COVID-19
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