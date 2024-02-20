Ресторатор заявил, что "Миллион призов" воспитывает гражданскую ответственность в людях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акция "Миллион призов" воспитывает гражданскую ответственность в людях, заявил ресторатор, совладелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук.

"Во-первых, это полезно для бизнеса реально, по крайней мере, в нашем секторе. А во-вторых, я считаю, что это воспитывает гражданскую ответственность, об этом же говорят: "Ты должен сделать свой выбор", пожалуйста, участвуй", – подчеркнул он.

Кроме того, по его мнению, акция помогает привлечь к голосованию на выборах молодежь, а также дает возможность поддержать столичные семьи с детьми.

Ранее член Общественной палаты Москвы Максим Буре рассказал, что акция "Миллион призов" дает дополнительный стимул для голосующих на выборах президента РФ. По его словам, бонус полагается московским семьям, так как текущий год объявлен в России Годом семьи.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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