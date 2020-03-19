Курсирование поездов между Баку и Москвой приостановят с 26 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с 26 марта приостановят курсирование поездов между Баку и Москвой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
Речь идет о пассажирских поездах Баку – Москва – Баку и Баку – Ростов – Баку. Они перестанут ходить до особого распоряжения.
17 марта РЖД приостановили курсирование поездов из России в Киргизию и Таджикистан. Также отменяются поезда в сообщении с Азербайджаном, Узбекистаном, Украиной, Молдавией, Латвией и Казахстаном.
Ранее из-за ситуации с коронавирусом отменили поезда в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией и Германией.
В России число заразившихся коронавирусом возросло до 199 человек. За последние сутки зарегистрировано 52 заболевших. На Москву приходится 12 новых пациентов, в Московской области их 5.
Под медицинским наблюдением в целом по стране за истекший период 2020 года находился 62 541 человек. По состоянию на 18 марта под контролем – 22 178 человек.
19 марта в Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус. Отменяется, что у нее было множество хронических заболеваний. Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб. Это показали результаты паталогоанатомического исследования.
Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Там выявлено более 80,9 тысячи случаев заражения вирусом. Из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось.
Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло. Всего в России число заболевших достигло 199.
Как Москва живет в период коронавируса
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