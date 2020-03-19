Все возвращающиеся из-за границы в РФ должны будут пройти 14-дневный карантин

13:03
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Все граждане, возвращающиеся из-за границы в Россию, должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин. Главный санитарный врач РФ Анна Попова поручила главам регионов обеспечить изоляцию людей, передает РИА Новости.
Ранее речь шла об изоляции только граждан, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Роспотребнадзор поручил принять меры повышенной готовности на фоне коронавируса. Все прибывшие в Россию должны сообщать о своем возвращении на горячую линию.
Они должны указать место, даты пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания.
"Единая Россия" подготовит законопроект о наказании за пренебрежение требованиями карантина из-за коронавируса. Первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев напомнил о нескольких случаях, когда люди с коронавирусом, зная о болезни, грубо нарушают правила карантина или покидают лечебные учреждения.
Правительство РФ сообщило, что в случае необходимости ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в России могут быть усилены. Это в том числе сокращение и отмена массовых спортивных, культурных мероприятий, проведение противоэпидемических мер предприятиями и организациями.
Сейчас усилен санитарно-карантинный контроль на границе, ограничено авиа- и железнодорожное сообщение с Китаем и другими странами с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Организовано медицинское наблюдение за вернувшимися из-за рубежа и теми, кто с ними контактировал. Приостановлен въезд для иностранцев.
Инфекционных коек и аппаратов ИВЛ в России достаточно, а если будет необходимость, их число увеличится, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что медучреждения страны готовы к различным сценариям развития ситуации.
Общее число инфицированных коронавирусом в мире – более 200 тысяч человек, число умерших превысило 8 тысяч. По данным на 18 марта, в России – 147 пациентов с COVID-19.
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