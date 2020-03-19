ФАС оценила рост цен на бензин

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок для роста цен на бензин в России.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, цены на бензин с начала года выросли на 0,2 процента, тогда как инфляция составила 0,9 процента.
Комментируя рост цен на Аи-92 на десять процентов за год, служба обратила внимание, что цены на внутреннем рынке все равно были ниже экспортных.
Президент РФ Владимир Путин ранее удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов, тогда как цены на нефть рухнули почти в два раза.
18 марта цена нефти марки Brent впервые с 2003 года опустилась ниже 25 долларов за баррель, а WTI упала до 21,5 доллара за баррель впервые с 2002 года.
Вслед за этим курс евро на Московской бирже поднялся до 88,72 рубля, а доллар увеличился достиг 80,87 рубля.
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Стоимость сырья упала из-за "провальных" переговоров Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Участники картеля не смогли договориться в отношении сокращения добычи нефти.
Сделка прекратит действовать 31 марта. ОПЕК предлагала снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года, против выступили Россия и Казахстан.
Совладелец "Лукойла" Леонид Федун ранее назвал решение о разрыве сделки нерациональным. По его словам, Россия ежедневно будет терять до 150 миллионов долларов при ожидаемом падении цен на нефть до 40 долларов за баррель.
В то же время пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ с точки зрения интересов России лишено смысла и является мазохизмом. Он отметил, что соглашение не было партнерским и не влияет на рынок.
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