"Яндекс" рассказал, чем интересовались россияне в 2019 году

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"Яндекс" составил рейтинг популярных запросов россиян в Сети за 2019 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании.

Топ личностей, которыми интересовались интернет-пользователи, возглавил президент Украины Владимир Зеленский. Связанные с ним темы заняли первое место по числу запросов в поисковике.

Кроме того, в тройку лидеров вошли запросы о японском геймдизайнере Хидео Кодзиме и экоактивистке из Швеции Грете Тунберг.

Среди событий, произошедших за текущий год, россияне в большей степени интересовались пожаром в соборе Парижской Богоматери и выборами в Мосгордуму.

Спортивную сферу по запросам возглавили Хабиб Нурмагомедов и его бой против Дастина Порье, а также встречи на ринге Александра Емельяненко и Михаила Кокляева, Федора Емельяненко и Райана Байдера. Помимо этого, россияне увлеченно следили за футбольными и хоккейными матчами.

Также популярными в этом году оказались игры Metro Exodus, основанная на книгах Дмитрия Глуховского, Apex Legends в жанре королевской битвы и PUBG Lite.

Ранее также были названы фильмы, которые россияне определили лучшими в этом году. В их число вошли "Мстители: Финал", "Джокер", "Однажды… в Голливуде", а также сериал "Чернобыль" и мультфильм "Король Лев".