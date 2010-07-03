Выборы в Мосгордуму прошли в соответствии с требованиями законодательства – ЦИК

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Избирательная кампания по выборам депутатов Мосгордумы прошла в соответствии с требованиями законодательства, говорится в постановлении ЦИК.

"В целом избирательная кампания прошла в соответствии с требованиями законодательства РФ о выборах. При проведении данных выборов избирательные комиссии обеспечили реализацию и защиту прав граждан РФ", – приводит выдержку из постановления Агентство "Москва".

Отмечается, что при голосовании и подсчете голосов в ЦИК не поступало жалоб, которые ставили бы под сомнение итоги голосования и результаты выборов.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва прошли в Единый день голосования – 8 сентября. Поддерживаемые "Единой Россией" самовыдвиженцы получили большинство – 25 из 45 мандатов. Также в столичный парламент прошли 13 кандидатов от КПРФ, четыре – от "Яблока" и трое от "Справедливой России". Явка на выборы составила 21,77%.

На церемонии принесения присяги присутствовал Сергей Собянин. Мэр отметил, что МГД совместно с городским правительством предстоит принимать сложные решения и нести ответственность как за каждого избирателя, так и за столицу в целом.

Также Собянин сообщил, что планирует поручить городским службам помогать избранным депутатам в решении наказов горожан.