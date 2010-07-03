В Кремле прокомментировали выборы в Мосгордуму

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В Кремле прокомментировали результаты выборов в России.

"Прошедшая избирательная кампания по России была весьма и весьма успешной для партии "Единая Россия". Где-то мест больше, где-то мест меньше, но в целом по стране партия показала свое политическое лидерство", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он отметил, что между итогами голосования в Мосгордуму и летними несогласованными акциями в центре столицы нет никакой связи.

"Все размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились", – отметил представитель Кремля. По его словам, "каждые выборы дают возможность для анализа ситуации".

"Уверен, все партии, кандидаты будут пользоваться приобретенным в ходе выборов опытом для подготовки к следующим электоральным процессам. Главное – установка, которую дает президент, – выборы должны быть честные и справедливые", – резюмировал Песков.



Самовыдвиженцы получили больше всего мест в Мосгордуме

Фракция "Единой России" в Мосгордуме может получить 24-25 мандатов из 45. Единороссы шли в городской парламент как самовыдвиженцы. От КПРФ в Мосгордуму попадают 13 человек. От партии "Яблоко" в Мосгордуму избрались четверо кандидатов. Впервые в Мосгордуме будут представлены представители "Справедливой России": в своих округах победили три представителя партии. Не смог переизбраться глава московского отделения "Единой России" Андрей Метельский, являющийся депутатом Мосгордумы с 2001 года.

Явка на прошедших выборах составила 21,77 процента, что чуть выше показателя выборов в Мосгордуму 2014 года.

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов заявил, что серьезных нарушений во время выборов не зафиксировали.

В столице впервые провели эксперимент по электронному голосованию: оказались задействованы округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.

