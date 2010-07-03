Депутаты Мосгордумы седьмого созыва приняли присягу

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Московской городской думе завершилась церемония принесения присяги избранных депутатов седьмого созыва, в должность вступили 45 человек, сообщает Агентство "Москва".
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов вручил избранным парламентариям удостоверения депутатов и значки.
На церемонии присутствовал Сергей Собянин.
"Вы хорошо изучили проблемы каждого дома, двора, района, но, помимо локальных проблем, в городе есть и системные, масштабные задачи, которые нам предстоит вместе реализовать. Речь идет о глобальных проблемах в области транспорта, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики большого города", – сказал мэр, обращаясь к избранным депутатам перед началом церемонии принесения ими присяги.
Мэр отметил, что МГД совместно с городским правительством предстоит принимать сложные решения и нести ответственность за каждого избирателя и за столицу в целом.
Также Собянин сообщил, что планирует поручить городским службам помогать избранным депутатам Мосгордумы седьмого созыва в решении наказов москвичей.
Выборы в столичный парламент прошли в Единый день голосования 8 сентября. МГИК признала их состоявшимися и действительными. Проголосовать можно было более чем на 3,6 тысячи избирательных участках. Явка составила 21,77 процента.
После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы заняли 26 мест в парламенте, депутаты от КПРФ – 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" – по три. В свои депутатские кресла вернутся 17 из 20 депутатов прошлого созыва.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: