Депутаты Мосгордумы седьмого созыва приняли присягу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Московской городской думе завершилась церемония принесения присяги избранных депутатов седьмого созыва, в должность вступили 45 человек, сообщает Агентство "Москва".

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов вручил избранным парламентариям удостоверения депутатов и значки.

На церемонии присутствовал Сергей Собянин.

"Вы хорошо изучили проблемы каждого дома, двора, района, но, помимо локальных проблем, в городе есть и системные, масштабные задачи, которые нам предстоит вместе реализовать. Речь идет о глобальных проблемах в области транспорта, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики большого города", – сказал мэр, обращаясь к избранным депутатам перед началом церемонии принесения ими присяги.

Мэр отметил, что МГД совместно с городским правительством предстоит принимать сложные решения и нести ответственность за каждого избирателя и за столицу в целом.

Также Собянин сообщил, что планирует поручить городским службам помогать избранным депутатам Мосгордумы седьмого созыва в решении наказов москвичей.

Выборы в столичный парламент прошли в Единый день голосования 8 сентября. МГИК признала их состоявшимися и действительными. Проголосовать можно было более чем на 3,6 тысячи избирательных участках. Явка составила 21,77 процента.

После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы заняли 26 мест в парламенте, депутаты от КПРФ – 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" – по три. В свои депутатские кресла вернутся 17 из 20 депутатов прошлого созыва.

