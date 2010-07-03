Первое заседание Мосгордумы в новом составе пройдет 19 сентября

Выборы в столичный парламент прошли в Единый день голосования 8 сентября. МГИК признала их состоявшимися и действительными. Проголосовать можно было более чем на 3,6 тысячи избирательных участках. Явка составила 21,77 процента.
После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы заняли 26 мест в парламенте, депутаты от КПРФ – 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" – по три. В свои депутатские кресла вернутся 17 из 20 депутатов прошлого созыва.
Нарушений общественного порядка в ходе выборов зафиксировано не было. На участках дежурили более 130 тысяч правоохранителей, также там работали общественные наблюдатели. На некоторых участках провели контрольный ручной пересчет бюллетеней, все данные совпали. Вместе с тем почти 120 тысяч человек проголосовали на дому.
Также в столице впервые применили систему электронного голосования. Таким образом свои голоса отдали 10200 человек, что составило 90,8 процента от числа внесенных в соответствующие списки избирателей.
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