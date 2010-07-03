Депутаты Мосгордумы седьмого созыва примут присягу 17 сентября

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут назвал дату принятия присяги депутатами Мосгордумы седьмого созыва, передает Агентство "Москва".

"Присяга депутатов состоится 17 сентября" – рассказал Реут.

Выборы в столичный парламент прошли в Единый день голосования 8 сентября. МГИК признала их состоявшимися и действительными. Проголосовать можно было более чем на 3,5 тысячи избирательных участков. Явка составила 21,77 процента.

Нарушений общественного порядка в ходе выборов зафиксировано не было. На участках дежурили более 130 тысяч правоохранителей, также там работали общественные наблюдатели. На некоторых участках провели контрольный ручной пересчет бюллетеней, все данные совпали. Вместе с тем почти 120 тысяч человек проголосовали на дому.

Также в столице впервые применили систему электронного голосования. Таким образом свои голоса отдали 10200 человек, что составило 90,8 процента от числа внесенных в соответствующие списки избирателей.