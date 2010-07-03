Собянин поручит городским службам помогать избранным депутатам МГД

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Сергей Собянин планирует поручить городским службам помогать избранным депутатам Мосгордумы седьмого созыва в решении наказов москвичей. Об этом он заявил, выступая перед церемонией принесения присяги депутатами в столичном парламенте.

Мэр отметил, что множество наказов от москвичей не должно пропасть.

"Несмотря на партийную принадлежность, взгляды на те или иные проблемы, считаю, что мы все должны вместе работать над теми наказами, которые вы получили от москвичей. Я дам поручение городским службам, чтобы они всемерно помогали вам в этом сложном деле", – приводит слова Собянина Агентство "Москва".

Также мэр поздравил депутатов с избранием в МГД.

"Из 12 миллионов человек (численность населения Москвы. – Прим. ред.) москвичи избрали вас. Могу себе представить, насколько конкурентным, серьезным и тяжелым было для вас время, которое вы прошли", – отметил Собянин.

Во вторник, 17 сентября, в Московской городской думе проходит церемония принесения присяги избранных депутатов седьмого созыва.

На торжественной церемонии присутствуют Сергей Собянин, представители правительства столицы, а также члены Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

По окончании принесения присяги избранным парламентариям председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов вручит удостоверения депутатов и значки.

Выборы в столичный парламент прошли в Единый день голосования 8 сентября. МГИК признала их состоявшимися и действительными. Проголосовать можно было более чем на 3,6 тысячи избирательных участках. Явка составила 21,77 процента.

После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы заняли 26 мест в парламенте, депутаты от КПРФ – 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" – по три. В свои депутатские кресла вернутся 17 из 20 депутатов прошлого созыва.

