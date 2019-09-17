В Мосгордуме началась церемония принесения присяги избранных депутатов

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В Московской городской думе началась церемония принесения присяги избранных депутатов седьмого созыва. Об этом сообщает Агентство "Москва".

На торжественной церемонии присутствуют Сергей Собянин, представители правительства столицы, а также члены Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, состав Мосгордумы седьмого созыва обновился более чем на 60%, уточнив, что он состоит из 40% женщин. Горбунов поздравил депутатов с победой на выборах и отметил, что теперь их ждет трудная работа, направленная на благо Москвы и ее жителей.

В свою очередь Сергей Собянин, выступая перед церемонией принесения присяги депутатами, заявил, что собирается поручить городским службам оказывать помощь избранным депутатам Мосгордумы в решении наказов горожан. В ходе своего выступления он также поздравил депутатов с избранием в Московскую городскую думу.

"Из 12 миллионов человек (численность населения Москвы. – Прим. ред. ) москвичи избрали вас. Могу себе представить, насколько конкурентным, серьезным и тяжелым было для вас время, которое вы прошли", – сказал мэр города.

По окончании принесения присяги избранным парламентариям Валентин Горбунов вручит удостоверения депутатов и значки.

Выборы в столичный парламент прошли в Единый день голосования 8 сентября. МГИК признала их состоявшимися и действительными. Проголосовать можно было более чем на 3,6 тысячи избирательных участках. Явка составила 21,77 процента.

После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы заняли 26 мест в парламенте, депутаты от КПРФ – 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" – по три. В свои депутатские кресла вернутся 17 из 20 депутатов прошлого созыва.

Нарушений общественного порядка в ходе выборов зафиксировано не было. На участках дежурили более 130 тысяч правоохранителей, также там работали общественные наблюдатели. На некоторых участках провели контрольный ручной пересчет бюллетеней, все данные совпали. Вместе с тем почти 120 тысяч человек проголосовали на дому.

Также в столице впервые применили систему электронного голосования. Таким образом свои голоса отдали 10200 человек, что составило 90,8 процента от числа внесенных в соответствующие списки избирателей.

