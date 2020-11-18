В Москве за сутки госпитализировали 1 351 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в столице подтвердили 4 174 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб.

За это же время был госпитализирован 1 351 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 413 человек.

"Большинство новых случаев заражения выявлено у горожан от 18 до 45 лет – 43,4%. От 46 до 65 лет – 31,3%, от 66 до 79 лет – 10,5%. На пожилых людей старше 80 лет приходится 3,7% случаев, а на детей – 11,1%", – уточнили в штабе.

Специалисты также напомнили, что горожане старше 65 лет и москвичи с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим.

Ранее профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом.

Выздоровевшие от COVID-19 все равно должны носить маски, считает эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Михаил Лебедев. По его словам, это связано с тем, что переболевший коронавирусом какое-то время может быть переносчиком инфекции.

В России за последние сутки выявили 20 985 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 094 случаях.