В Москве за сутки госпитализировали 1 351 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в столице подтвердили 4 174 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб.
За это же время был госпитализирован 1 351 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 413 человек.
"Большинство новых случаев заражения выявлено у горожан от 18 до 45 лет – 43,4%. От 46 до 65 лет – 31,3%, от 66 до 79 лет – 10,5%. На пожилых людей старше 80 лет приходится 3,7% случаев, а на детей – 11,1%", – уточнили в штабе.
Специалисты также напомнили, что горожане старше 65 лет и москвичи с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим.
Ранее профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом.
Выздоровевшие от COVID-19 все равно должны носить маски, считает эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Михаил Лебедев. По его словам, это связано с тем, что переболевший коронавирусом какое-то время может быть переносчиком инфекции.
В России за последние сутки выявили 20 985 случаев коронавируса в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 094 случаях.
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