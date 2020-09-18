До 70% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за сутки выпало до 45 миллиметров осадков. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.
Синоптики сообщили, что в некоторых районах выпало до 70% месячный нормы осадков. По информации метеобюро, скорость ветра в Москве во время урагана доходила до 21–22 метров в секунду.
Из-за непогоды в столице накануне был объявлен желтый уровень погодной опасности. Москвичей призвали отказаться от использования транспортных средств. Сергей Собянин попросил жителей города по возможности не покидать свои квартиры. Мэр призвал горожан в непогоду не укрываться от дождя под деревьями и не сидеть на лавочках.
В связи с неблагоприятной погодой на улицах города дежурило свыше 300 аварийных бригад. В городе фиксировались небольшие локальные скопления воды. В диспетчерскую службу Мосводостока поступило порядка 20 обращений. Столичные парки были вынуждены закрыться для посещения.
В пятницу, по прогнозом синоптиков, в столице снова установится пасмурная погода, в городе пройдут кратковременные дожди. При этом, как отмечается, интенсивность осадков спадет до 5–7 миллиметров. Ожидается также порывистый ветер. Столбики термометров поднимутся максимум до +12 градусов.
Как сообщил ранее Собянин, отопление в этом году в столице включат раньше, чтобы горожане меньше простужались. По его словам, обычно включать отопление москвичам начинают, когда в течение нескольких дней среднесуточная температура не превышает +8 градусов. Однако он уточнил, что в этот раз таких показателей дожидаться не будут.
Более половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы
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