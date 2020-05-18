Синоптики рассказали о погоде в Москве во второй половине мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пасмурная погода ждет москвичей во второй половине мая, сообщает портал "Метеоновости".

Синоптики рассказали, что среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 3–4 градуса. Дождливая и ветреная погода сохраняется в столичном регионе из-за атлантического циклона.

"Атмосферные фронты с облаками, ветром и дождями не дают майскому солнцу прогреть арктический воздух. И такая ситуация сохранится всю рабочую неделю, пока над севером Европейской России будет существовать высотный циклон, качающий холодный воздух Арктики", – говорится в сообщении.

В ночные часы в Москве и области прогнозируется от 2 до 8 градусов тепла. Днем же будет не больше 15 градусов. Такая погода больше характерна для конца апреля, отмечают метеорологи.

В понедельник на Москву обрушился ливень с градом. В городе действует желтый уровень погодной опасности. В столичном регионе также прогнозируется сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в центральной части России сохранится аномально холодная погода. По его словам, температура будет ниже нормы на 3–4 градуса. Он отметил, что такая погода связана с переносом воздушных масс с северо-запада.

Согласно прогнозам синоптиков, май 2020 года в столице может установить рекорд по количеству ветреных дней. Самым холодным днем с начала мая оказалась среда на прошлой неделе. В этот день максимальная температура воздуха на ВДНХ достигла лишь 12,4 градуса.

