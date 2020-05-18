Синоптики не исключают выпадение снега в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На этой неделе в столице температура воздуха будет понижаться до плюс 2-3 градусов, не исключены осадки в виде снега. Об этом сообщили Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".
Синоптики сообщили, что в первой половине недели климатические условия в столичном регионе останутся неизменными. В качестве причины прохладной погоды в центре "Фобос" назвали нахождение Москвы в вихре, в котором преобладают северо-западный и северный воздушные потоки, обеспечивающие поступление холодного воздуха в столичный регион.
"Температура будет ниже нормы, мы ожидаем от 13 до 15 градусов тепла, причем пик холода придется на сегодняшний день и на ночь со среды на четверг", – отметили синоптики.
В центре "Фобос" также рассказали, что ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 2-3 градусов и есть вероятность выпадения снега.
Что касается второй половины недели, то синоптики отмечают позитивную динамику климатических изменений. Они сообщили, что в конце недели стоит ожидать солнечную погоду, а также прекращение осадков и порывистого ветра.
"Погода будет определяться гребнем антициклона, будет солнечно, но все равно будет прохладно. Максимальная температура в пятницу, субботу и воскресенье – плюс 14-16 градусов, ночью в пределах плюс 5-6", – подчеркнули в центре "Фобос".
Ранее стало известно, что в Москве пасмурная погода продержится до конца недели. По словам синоптиков, как минимум до субботы в столице будут регулярно проходить дожди.
Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщил о погоде до конца мая. Он отметил, что в Центральной России вряд ли до начала лета станет заметно теплее. Температура воздуха, по словам синоптика, будет оставаться в апрельских значениях и будет сопровождаться облачной погодой.
"Утро": дожди в Москве сохранятся до конца недели
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