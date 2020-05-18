В России провели более 7 миллионов тестов на коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В России за последние сутки провели 230 тысяч исследований на наличие коронавируса, передает пресс-служба Роспотребнадзора.
Таким образом, общая численность за все время пандемии составила более 7,1 миллиона тестирований на COVID-19.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице достигли рекордных показателей в объемах проведения исследований на коронавирус. Он отметил, что 17 мая этот показатель достиг 50 тысяч тестирований в сутки. Собянин подчеркнул, что ПЦР-исследованиями в настоящий момент занимается целая система столичных лабораторий.
Кроме того, в Москве с 15 мая была запущена программа по бесплатному массовому тестированию горожан на антитела, способные сопротивляться коронавирусу. Исследования основаны на методе иммуноферментного анализа. Таким образом столичные власти планируют выяснить реальное число зараженных коронавирусом.
16 мая в московском Оперштабе сообщили, что порядка 2 тысяч горожан уже прошли подобное исследование. Собянин заявил, что через 2-3 недели все желающие смогут сдать тест на антитела по электронной записи.
Директор программы ВОЗ Майкл Райан отметил, что в России уровень тестирования на коронавирус оценивается как высокий. Он подчеркнул, что в РФ обеспечен широкий доступ к возможности проведения исследования на наличие COVID-19 в организме.
Когда бесплатный тест на антитела к коронавирусу смогут сделать все желающие
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