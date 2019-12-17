Названы главные события, которые произошли в 2019 году в России и мире

Фото: ТАСС/Ulf Mauder/dpa/picture-alliance

Перечислены основные события, произошедшие в России и мире за 2019 год, которые нашли отклик у россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос фонда "Общественное мнение".

Согласно проведенному исследованию, основными событиями в уходящем году стало открытие железнодорожного сообщения через Керченский мост, а также победа над терроризмом в Сирии.

Кроме того, жители РФ особенно выделили стихийные бедствия. Также россиянам было интересно следить в этом году за развитием спортивных событий, строительством дорог и культурными событиями.

Среди мировых событий наибольший отклик получили такие темы, как избрание Владимира Зеленского президентом Украины и в целом украинская повестка, пожар в соборе Парижской Богоматери, деятельность Дональда Трампа, а также выход Соединенных Штатов из договора по РСМД.