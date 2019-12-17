Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:28

Названы главные события, которые произошли в 2019 году в России и мире

общество

Фото: ТАСС/Ulf Mauder/dpa/picture-alliance

Перечислены основные события, произошедшие в России и мире за 2019 год, которые нашли отклик у россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос фонда "Общественное мнение".

Согласно проведенному исследованию, основными событиями в уходящем году стало открытие железнодорожного сообщения через Керченский мост, а также победа над терроризмом в Сирии.

Кроме того, жители РФ особенно выделили стихийные бедствия. Также россиянам было интересно следить в этом году за развитием спортивных событий, строительством дорог и культурными событиями.

Среди мировых событий наибольший отклик получили такие темы, как избрание Владимира Зеленского президентом Украины и в целом украинская повестка, пожар в соборе Парижской Богоматери, деятельность Дональда Трампа, а также выход Соединенных Штатов из договора по РСМД.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика