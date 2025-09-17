Котяков: необходимо рассмотреть все аспекты инициативы об увеличении отпуска в России

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В России необходимо посмотреть на все аспекты инициативы о продлении оплачиваемого отпуска до 35 дней, сказал журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Как только эта законодательная инициатива поступит на рассмотрение правительства, мы ее рассмотрим и дадим официальный отзыв", – отметил министр, слова которого приводит ТАСС.

Предложение об увеличении отпуска готовятся внести в Госдуму. Депутат Николай Новичков объяснял, что данный законопроект нужен из-за роста уровня стресса на работе. При этом привычный срок отпуска он назвал устаревшим.

Инициативу поддержала Московская федерация профсоюзов. Как отметил зампредседатель организации Сергей Чиннов, многие стали работать больше, например по 12 или даже 16 часов.

Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала увеличение отпуска "большой жадностью" и подчеркнула, что инициатива до конца не продумана.

