Превышения норм радиации у медиков под Архангельском после ЧП не выявили – Минздрав

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Превышения допустимых уровней облучения у врачей, помогавших после аварии на военном полигоне в Архангельской области, не выявлено. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Минздрав РФ.

По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) обследует всех врачей и медицинских работников, оказывавших помощь при ликвидации последствий ЧП. Специалисты с 8 по 16 августа следят за состоянием здоровья медицинских работников.

Обследован 91 человек из числа специалистов ОКБ Архангельска. 20 медработников прошли дополнительное обследование в условиях Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна в Москве.

Авария на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области произошла 8 августа Погибли пятеро сотрудников "Росатома", еще трое получили травмы и ожоги. Семьям жертв окажут финансовую помощь.

Погибших также представили в госнаградам. Это Алексей Вьюшин, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Евгений Коратаев и Владислав Яновский.



В госкорпорации пояснили, что имело место стечение факторов, как это "нередко происходит при испытаниях новых технологий". После ЧП в Северодвинске не зафиксировали опасных для населения уровней загрязнения.