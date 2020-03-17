Ученый развенчал миф о коронавирусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Профессор Михаил Щелканов из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета назвал "важным фейком" информацию о рукотворном характере коронавирусной эпидемии, сообщают "Дни.ру".
Он подчеркнул, что коронавирусы хорошо взаимодействуют между собой и в естественных условиях. В связи с этим утверждение о том, что коронавирус создали намеренно, поскольку он состоит из других вирусов, является неверным.
Также он отмел слухи об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане, поскольку там функционирует серьезная система наблюдения. Разговоры о заражении людей коронавирусом на одном из рыбных рынков китайского города Щелканов назвал основанными на вымысле.
Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан с пониманием отнестись к мерам, которые вводятся в стране в связи с угрозой распространения коронавируса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, подчеркнул, что в России эпидемиологическая обстановка благополучнее, чем во многих странах.
Также в Институте Роберта Коха отметили, что пандемия COVID-19 может продлиться два года. Из-за коронавируса в УЕФА решили перенести чемпионат Европы по футболу на 2021 год.
В России всего зафиксировали 114 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки специалисты выявили еще 21 инфицированного на территории РФ. Их зафиксировали в 15 субъектах России.
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