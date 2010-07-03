Возбуждено дело после ввоза "Фризиума" в Россию

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Сотрудники таможни возбудили уголовное дело по факту незаконного ввоза на территорию РФ незарегистрированного психотропного лекарства "Фризиум", сообщает РИА Новости.

Москвичка, заказавшая препарат для больного сына, проходит по делу в качестве свидетеля.

Сотрудники таможни задержали женщину в отделении Почты России. Лекарство, о котором идет речь, не зарегистрировано в России и не внесено в Государственный реестр лекарственных средств. Кроме того, препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен.

Всего жительница столицы получила три международных почтовых отправления с "Фризиумом". Общий размер партии составил 600 таблеток. Женщина рассказала, что заказала лекарство через интернет для своего больного эпилепсией 25-летнего сына. При этом она не представила рецепта врача или заключения консилиума о необходимости его применения.

Этот случай уже не первый в России. В июле произошла аналогичная ситуация: мать мальчика Елена Боголюбова, получившая посылку с запрещенным лекарством в почтовом отделении Москвы, не смогла предъявить рецепт на "Фризиум". Запрещенное лекарство изъяли, женщину задержали.

В московском главке МВД отметили, что полицейские не участвовали в задержании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены случаем.

Минздрав России оценит эффективность препарата "Фризиум". Вопросами оборота сильнодействующих средств и психотропных веществ занимается Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ, напомнили в ведомстве.

