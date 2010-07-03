СК не заводил дело на мать, заказавшую лекарство для больного ребенка

12:32
12:32
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет России не возбуждал уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении матери, заказавшей за рубежом лекарства для своего больного эпилепсией ребенка, передает "Интерфакс" со ссылкой на СК.
"Следственный комитет разъясняет, что никаких уголовных дел по указанному факту не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось", – пояснили в комитете.
Согласно статье 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 229.1 о контрабанде наркотиков, производится следователями органов внутренних дел.
Минздрав России оценит эффективность препарата "Фризиум", за заказ которого за последние месяцы дважды задержали двух женщин, сообщает Агентство "Москва". В министерстве напомнили, что сейчас это лекарство не зарегистрировано в России и не внесено в госреестр.
Оно входит в список психотропных веществ, оборот которых в стране ограничен. Вопросами оборота сильнодействующих средств и психотропных веществ занимается Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ, напомнили в ведомстве.
"По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, Российская противоэпилептическая Лига готовит экспертное заключение по эффективности лекарственного препарата "Фризиум" и в том числе о возможности замены этого препарата комбинациями зарегистрированных препаратов", – подчеркнули в пресс-службе.
Ранее стало известно, что в столице задержали женщину при получении на почте лекарства для больного ребенка. Об этом сообщила директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава. По ее словам, возбуждено уголовное дело, которое должны передать в Следственный комитет. Мониава рассказала, что у ребенка задержанной эпилепсия, а врач назначил препарат "Фризиум".
В июле произошла аналогичная ситуация: мать мальчика Елена Боголюбова, получившая посылку с запрещенным лекарством в почтовом отделении Москвы, не смогла предъявить рецепт на "Фризиум". Запрещенное лекарство изъяли, женщину задержали.
В московском главке МВД отметили, что полицейские не участвовали в задержании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены случаем.
Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: