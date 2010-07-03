СК не заводил дело на мать, заказавшую лекарство для больного ребенка

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет России не возбуждал уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении матери, заказавшей за рубежом лекарства для своего больного эпилепсией ребенка, передает "Интерфакс" со ссылкой на СК.

"Следственный комитет разъясняет, что никаких уголовных дел по указанному факту не возбуждалось и в производство сотрудников ведомства не передавалось", – пояснили в комитете.

Согласно статье 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 229.1 о контрабанде наркотиков, производится следователями органов внутренних дел.

Минздрав России оценит эффективность препарата "Фризиум", за заказ которого за последние месяцы дважды задержали двух женщин, сообщает Агентство "Москва". В министерстве напомнили, что сейчас это лекарство не зарегистрировано в России и не внесено в госреестр.

Оно входит в список психотропных веществ, оборот которых в стране ограничен. Вопросами оборота сильнодействующих средств и психотропных веществ занимается Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ, напомнили в ведомстве.

"По поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, Российская противоэпилептическая Лига готовит экспертное заключение по эффективности лекарственного препарата "Фризиум" и в том числе о возможности замены этого препарата комбинациями зарегистрированных препаратов", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в столице задержали женщину при получении на почте лекарства для больного ребенка. Об этом сообщила директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава. По ее словам, возбуждено уголовное дело, которое должны передать в Следственный комитет. Мониава рассказала, что у ребенка задержанной эпилепсия, а врач назначил препарат "Фризиум".

В июле произошла аналогичная ситуация: мать мальчика Елена Боголюбова, получившая посылку с запрещенным лекарством в почтовом отделении Москвы, не смогла предъявить рецепт на "Фризиум". Запрещенное лекарство изъяли, женщину задержали.

В московском главке МВД отметили, что полицейские не участвовали в задержании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены случаем.