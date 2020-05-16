Еще 1 470 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице еще 1 470 пациентов вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 26 032" – сообщила заммэра.

Ракова напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания в соответствии с российскими и международными рекомендациями.

Заммэра подчеркнула, что заниматься самолечением нельзя. COVID-19 ставят пациентам на основании теста.

По ее словам, при выписке все пациенты, которые должны оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

По данным ВОЗ на 16 мая, коронавирусом в мире заражено уже более 4,3 миллиона человек, более 297 тысяч скончалось.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице будет организовано массовое бесплатное тестирование на наличие антител, способных сопротивляться коронавирусу. Исследование будет проводиться на основе метода иммуноферентного анализа.

Ракова отметила, что введение ИФА-тестирования позволит увеличить количество проводимых исследований до 200 тысяч в день. Всего же в Москве, по словам Раковой, провели более 1,3 миллиона тестов на основе метода полимеразной цепной реакции.