Еще 1 470 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице еще 1 470 пациентов вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 26 032" – сообщила заммэра.
Ракова напомнила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания в соответствии с российскими и международными рекомендациями.
Заммэра подчеркнула, что заниматься самолечением нельзя. COVID-19 ставят пациентам на основании теста.
По ее словам, при выписке все пациенты, которые должны оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
По данным ВОЗ на 16 мая, коронавирусом в мире заражено уже более 4,3 миллиона человек, более 297 тысяч скончалось.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице будет организовано массовое бесплатное тестирование на наличие антител, способных сопротивляться коронавирусу. Исследование будет проводиться на основе метода иммуноферентного анализа.
Ракова отметила, что введение ИФА-тестирования позволит увеличить количество проводимых исследований до 200 тысяч в день. Всего же в Москве, по словам Раковой, провели более 1,3 миллиона тестов на основе метода полимеразной цепной реакции.
Что такое иммуноферментный анализ
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