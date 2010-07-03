Нагиев оценил решение аннулировать итоги шоу "Голос. Дети"

Телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал решение Первого канала аннулировать результаты голосования шестого сезона шоу "Голос. Дети".
"Вчера мы читали о том, что информация не подтвердилась, что голосование было честным. Сегодня читаем о том, что первая часть расследования завершилась и информация о вскидывании голосов со стороны ботов подтверждена", – цитирует его RT.
Нагиев отметил, что у гендиректора Первого канала Константина Эрнста есть документальные подтверждения фактов. Ведущий напомнил, что 24 мая на канале покажут специальный выпуск с финалистами шоу.
"Мы в первую очередь будем пытаться делать праздник для зрителей, максимально тонко и корректно пытаться расставить точки над "и", не травмируя детскую психику. Давайте не забывать, что это всего лишь веселая игра "кто лучше поет". И как только взрослые вмешиваются своими уродливыми попытками что-то подправить, игра принимает не очень красивые формы", – признал он.
Первый канал аннулировал итоги голосования после выявления накрутки. Компания Group-IB, расследующая ход зрительского голосования, выяснила, что в накрутке участвовало около 300 телефонных номеров. С них отправили более 8 тысяч сообщений. Признаков кибератак или внутренних воздействий для изменения результатов при этом не зафиксировано.
Скандал разгорелся после того, как выяснилось, что дочь Алсу Микелла Абрамова выиграла с большим отрывом. Зрители остались недовольны этим и требовали пересмотра. Первый канал начал проверку.
Известно, что на СМС и звонки поклонники потратили почти семь миллионов рублей. Согласно опросу ВЦИОМ, порядка 61% зрителей, знакомых с результатами шестого сезона, назвали оценки победительницы необъективными.
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