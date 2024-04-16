Кандидат на пост главы Верховного суда Подносова высказалась о смертной казни

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Кандидат на должность главы Верховного суда РФ Ирина Подносова заявила, что вопрос смертной казни связан с изменением Конституции РФ, которым занимаются сенаторы. Она указала на то, что ее позиция не отличается от точки зрения экс-председателя суда Вячеслава Лебедева.

"Мы правоприменители, как будет лишен вопрос, так мы его и будем исполнять", – подчеркнула Подносова на заседании комитета Совфеда РФ, трансляция которого опубликована во "ВКонтакте".

Также Подносова напомнила, что на данный момент в стране действует решение Конституционного суда РФ, препятствующее снятию моратория.

До этого глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас попросил граждан не спекулировать по поводу возможной отмены моратория. При этом в Конституционном суде России воздержались от комментария по вопросу возможности возвращения смертной казни.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил создать рабочую группу по изучению закона по поводу использования смертной казни и по теме миграционной политики. Как он уточнил, в группу войдут представители всех партий и руководители профильных ведомств.

Дискуссии о возможном снятии моратория обострились после теракта в "Крокус Сити Холле", когда 22 марта преступники открыли стрельбу по людям, а потом подожгли здание. В результате происшествия погибли 144 человека, пострадал 551.

