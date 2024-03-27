В КС заявили, что выскажутся по теме смертной казни после запроса уполномоченных лиц

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Конституционный суд РФ (КС) готов высказать свою позицию по вопросу смертной казни только после официального запроса уполномоченных заявителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя КС Валерия Зорькина.

В пресс-службе инстанции пояснили, что группа депутатов ГД величиной не менее 90 человек может обратиться по поводу конституционности положений нормативного акта. Однако о толковании положений Конституции страны к КС могут обратиться лишь высшие государственные органы, в том числе Госдума в целом.

"О проверке конституционности законопроекта вообще может обратиться только президент", – уточнили там.

При этом КС может отклонить запрос, если он не соответствует другим требованиям. В частности, основанием для рассмотрения запроса должна быть неопределенность о конституционности нормы. В пресс-службе суда напомнили, что в России в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни.

До этого глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас попросил граждан не спекулировать по поводу возможной отмены моратория. Вместо этого сенатор призвал изучить заявление Зорькина, в котором тот утверждал о невозможности введения смертной казни без изменения Конституции.

Дискуссии о возможном снятии моратория обострились после теракта в "Крокус Сити Холле", когда 22 марта преступники открыли стрельбу по людям, а потом подожгли здание. Всего погибли 140 человек. Правоохранители задержали 11 человек, включая четверых исполнителей атаки.