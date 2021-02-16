Онищенко заявил о популяционном иммунитете к коронавирусу у москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
У жителей столицы уже сформировался популяционный иммунитет к COVID-19 за счет тех, кто сделал прививку против коронавируса, а также тех, кто уже переболел. Такое мнение выразил академик РАН, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
"В Москве во всяком случае он [популяционный иммунитет] уже точно есть. Где-то 900 тысяч переболели, плюс привитые, плюс те, кого мы не диагностировали, а они уже имеют иммунитет", – сказал Онищенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что совокупное число горожан, невосприимчивых к COVID-19, обеспечивает устойчивый популяционный иммунитет в столице.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что число вакцинированных от коронавируса в столице превысило 500 тысяч человек. При этом он уточнил, что в вакцинации всего населения Москвы нет необходимости, так как примерно половина жителей города уже переболела COVID-19.
Также сообщалось, что выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать еще в трех столичных торговых центрах. Теперь сделать прививку можно в ТЦ "Калужский", "Щелковский" и "Водный". Привиться там можно бесплатно, без предварительной записи, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.
В России за последние сутки выявили 13 233 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений зафиксировали 1 312 случаев. В Москве зафиксировали 1 409 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1 082, в Московской области – 643.
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