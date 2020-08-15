Еще 1 275 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Еще 1 275 человек вылечились от коронавируса в столице, общее их число – более 196 тысяч человек, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1275 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 196 098", – рассказала вице-мэр.
Сергей Собянин подчеркнул, что планов по повторному введению ограничений в Москве пока нет. В то же время он предупредил, что масочный режим в городе сохранится еще на несколько месяцев. Использовать средства индивидуальной защиты следует в транспорте, в общественных местах, а также в торговых центрах и офисах.
По словам главы столицы, учеба в образовательных заведениях начнется осенью в штатном режиме. То же касается офисов, уточнил он.
11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Глава центра Александр Гинцбург заявил, что необходимое для россиян количество планируют произвести за год.
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия поддерживает тесный контакт со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросам вакцины. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана договорились о сотрудничестве по продвижению вакцины от коронавируса "Спутник V". Соглашение сторон предусматривает распространение препарата в странах Латинской Америки. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешность применения российской вакцины "Спутник V".
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