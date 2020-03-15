Новых случаев заражения коронавирусом в РФ на утро воскресенья не зафиксировано

Фото: Агентство «Москва»/Софья Сандурская

Новых случаев заражения коронавирусом в России на утро воскресенья, 15 марта, не зарегистрировано, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что за период мониторинга зарегистрировано 1 953 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В субботу в России зарегистрировали 14 случаев коронавирусной инфекции у россиян, девять – в Москве, один – в Московской области, один – в Санкт-Петербурге, один – в Калининградской области, два – в Кемеровской области.

При этом три случая не являются завозными – зараженные контактировали с ранее заболевшими уже внутри страны. Остальные заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария).

Всего в России зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, из них два – у граждан КНР, 56 – у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, один – у гражданина Италии. Двое китайцев, четверо россиян, в том числе трое, эвакуированные ранее с круизного лайнера Diamond Princess, выписаны после выздоровления.

82 человека, не имеющие возможности проживать отдельно, на время инкубационного периода находятся в 126 медучреждениях в российских регионах.

По данным на субботу, под контролем остаются 14,7 тысячи граждан. По состоянию на среду было проведено более 104,8 тысячи тестов на наличие нового коронавируса у людей, прибывших из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией.

Ранее из больницы в Коммунарке выписали 52 человека, у них не подтвердился коронавирус. Все пациенты контактировали с заболевшими или имели легкие симптомы ОРВИ по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

В Москве отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает показатель в 5 тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области.