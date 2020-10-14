Россиян попросили сократить посещение общественных мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 рекомендовал гражданам сократить посещение общественных мест и использовать индивидуальные средства защиты и антисептики.

"Штаб напоминает о необходимости максимально бережно относиться к своему здоровью, сократить посещение общественных мест, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью", – говорится в сообщении.

За последние сутки в России зарегистрирован 14 231 новый случай COVID-19. Всего на территории РФ выявлено 1 340 409 случаев коронавирусной инфекции. Из-за осложнений, связанных с COVID-19, в России скончались 23 205 пациентов.

Ранее Сергей Собянин заявил, что прошедшая неделя не принесла улучшений ситуации с COVID-19. По словам мэра, количество выявленных случаев заражения стабильно превышает 3 тысячи в день. Собянин также обратил внимание на рост количества госпитализаций – до 900–1000 человек ежедневно.

В Москве действует домашний режим для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Им рекомендовали оставаться дома и ограничить контакты с родственниками и знакомыми.