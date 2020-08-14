Еще 1 350 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В столице выздоровели еще 1 350 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 194 тысяч 823", – сказала вице-мэр.
Перед выпиской специалисты проводят специальные исследования, нацеленные на подтверждение отсутствия у человека заболевания. Во время выписки пациенты, которые должны оставаться под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившиеся от коронавируса москвичи могут стать донорами плазмы крови. Она используется для лечения больных COVID-19. Сообщается, что донором плазмы может стать любой выздоровевший от коронавируса в возрастном диапазоне от 18 до 55 лет.
Желающий сдать кровь должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты B и С. Наличие хронических заболеваний является противопоказанием к сдаче плазмы крови.
Ранее Владимир Путин объявил о регистрации первой в стране вакцины от коронавируса. Она получила название "Спутник V".
В настоящий момент введение препарата от COVID-19 в гражданский оборот планируется с 1 января 2021 года. Первыми, кто сможет сделать прививку от коронавируса, станут учителя и медицинские работники.
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