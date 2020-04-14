"Шашлычные" выходные могли стать причиной роста заболевших коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико рассказал, что причиной роста количества зараженных коронавирусом в РФ могли быть многочисленные нарушения режима самоизоляции две недели назад.
"Думаю, что да, в определенной мере это является свидетельством вот этих "шашлычных" выходных", – сказал Брико в эфире телеканала Россия 24.
Также он сообщил, что в России интенсивность распространения COVID-19 продолжает усиливаться с каждым днем. Брико добавил, что в столице уже сложно проследить цепочку заражений.
"Отмечается тенденция к увеличению, к усилению интенсивности эпидемического процесса. В соответствии с критериями ВОЗ, мы находимся где-то, по крайней мере Москва – это точно совершенно, на третьей, а то и четвертой фазе развития эпидемического процесса, когда уже и трудно проследить видимые источники инфекции, видимую цепочку распространения вируса", – заявил Брико.
Он также затронул вопрос эффективности ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса в стране. Брико подчеркнул, что действенность режима самоизоляции, введенного в России, может быть оценена примерно через неделю.
"Если говорить об эффективности этих мероприятий, то <...> где-то через неделю они уже будут видны", – сказал Брико.
Во всех регионах России в настоящий момент действует режим самоизоляции. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что для прекращения распространения коронавируса необходимы "действительно экстраординарные меры". Он также отметил, что в России по-прежнему ведется активная работа по поиску эффективных препаратов и разработке вакцины.
29 марта в Москве был введен усиленный режим самоизоляции. Москвичи теперь не могут покидать квартиру без уважительной причины (например, поездка на работу или поход в аптеку или магазин).
Заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова отмечала, что режим самоизоляции был введен потому, что многие проигнорировали предостережения властей от выходов на улицу.
11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускной системы в столице. Он необходим для граждан, которые планируют использовать личный или общественный транспорт для достижения пункта назначения. Пропуск не оформляется на детей до 14 лет, поскольку они могут покидать квартиру лишь в сопровождении родителей.
В России зарегистрировали 21102 случай заражения коронавирусом. 2 774 человека, заболевших COVID-19, обнаружили за последние сутки. 1 694 пациента выздоровели и были выписаны из больниц.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: