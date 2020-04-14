"Шашлычные" выходные могли стать причиной роста заболевших коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико рассказал, что причиной роста количества зараженных коронавирусом в РФ могли быть многочисленные нарушения режима самоизоляции две недели назад.

"Думаю, что да, в определенной мере это является свидетельством вот этих "шашлычных" выходных", – сказал Брико в эфире телеканала Россия 24.

Также он сообщил, что в России интенсивность распространения COVID-19 продолжает усиливаться с каждым днем. Брико добавил, что в столице уже сложно проследить цепочку заражений.

"Отмечается тенденция к увеличению, к усилению интенсивности эпидемического процесса. В соответствии с критериями ВОЗ, мы находимся где-то, по крайней мере Москва – это точно совершенно, на третьей, а то и четвертой фазе развития эпидемического процесса, когда уже и трудно проследить видимые источники инфекции, видимую цепочку распространения вируса", – заявил Брико.

Он также затронул вопрос эффективности ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса в стране. Брико подчеркнул, что действенность режима самоизоляции, введенного в России, может быть оценена примерно через неделю.

"Если говорить об эффективности этих мероприятий, то <...> где-то через неделю они уже будут видны", – сказал Брико.

Во всех регионах России в настоящий момент действует режим самоизоляции. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что для прекращения распространения коронавируса необходимы "действительно экстраординарные меры". Он также отметил, что в России по-прежнему ведется активная работа по поиску эффективных препаратов и разработке вакцины.

29 марта в Москве был введен усиленный режим самоизоляции. Москвичи теперь не могут покидать квартиру без уважительной причины (например, поездка на работу или поход в аптеку или магазин).

Заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова отмечала, что режим самоизоляции был введен потому, что многие проигнорировали предостережения властей от выходов на улицу.

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускной системы в столице. Он необходим для граждан, которые планируют использовать личный или общественный транспорт для достижения пункта назначения. Пропуск не оформляется на детей до 14 лет, поскольку они могут покидать квартиру лишь в сопровождении родителей.

В России зарегистрировали 21102 случай заражения коронавирусом. 2 774 человека, заболевших COVID-19, обнаружили за последние сутки. 1 694 пациента выздоровели и были выписаны из больниц.