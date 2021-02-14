Инфекционист считает, что новый штамм коронавируса будет заражать больше детей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Новый штамм коронавируса более заразен, а все последующие его мутации будут еще проще передаваться, заявил врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков
"Обходя иммунный барьер, вирус приобретает различные новые свойства, чтобы обходить иммунитет и легче передаваться, что и произошло с британским вирусом, и он стал более контагиозным – больше людей заражает. Он будет заражать больше и детей, в отличие от старых штаммов коронавируса", – сказал он в эфире радиостанции "Вести FM".
Однако, по мнению Тимакова, вирус будет легче переноситься, поскольку в его задачи не входит "убивать своего хозяина, интереснее размножиться и существовать долго".
"Если мы будем за ними наблюдать, мы увидим, что они постоянно меняются и каждый раз у нас новые штаммы этих несчастных вирусов. Точно так же ведет себя и коронавирусная инфекция: ей же нужно приспосабливаться к существованию в человеке", – заявил инфекционист.
Кроме того, Тимаков добавил, что большинство мутаций проходят в организме человека, который длительно болеет – это люди с хроническими или сопутствующими заболеваниями.
Ранее в ВОЗ сообщили, что в мире продолжает снижаться число выявляемых случаев COVID-19, при этом число стран, где обнаружены новые штаммы коронавируса, продолжает расти.
По данным организации, "британский" штамм был обнаружен уже в 86 странах, "южноафриканский" – в 44 странах, а "бразильский/японский" штамм выявили в 15 странах. В связи с этим в ВОЗ призвали не обнадеживаться и продолжать придерживаться санитарных норм.
Случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Великобритании, Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах.
Кроме того, очаг заражения "британским" штаммом коронавируса выявили в Японии. Трое инфицированных человек из префектуры Сайтама контактировали с мужчиной, который ранее заразился данным видом коронавируса.
"Британский" штамм коронавируса зафиксировали в 17 городах Турции
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