За сутки подано более 2 млн заявлений на получение выплат на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 2 миллионов заявлений на выплату на детей от 3 до 15 лет включительно было подано за минувшие сутки. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"За прошедшие сутки через сервис государственных услуг было подано более 2 миллионов заявлений на эту выплату", – сообщил глава правительства в рамках совещания о социально-экономической ситуации в России.

Уточняется, что размер такой финансовой поддержки составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

Ранее россиянам рассказали, как подать заявку на оформление единовременной выплаты на детей. Для подачи заявления на портале госуслуг был запущен специальный сервис. Документы на оформление выплаты принимаются до 1 октября текущего года.

О такой мере поддержки в ходе своего обращения к гражданам в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил Владимир Путин. Он предложил установить дополнительную ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей для всех детей в возрасте до трех лет.

Помимо этого, глава государства заявил о том, что с 1 июня в России будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.

Сообщалось, что в правительстве соответствующие дополнительные выплаты семьям с детьми утвердили.