Москвичей предупредили о грозе во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 14 мая из-за порывистого ветра и грозы, сообщает Гидрометцентр России.

Такая погода потенциально опасна, говорится в сообщении.

В связи с непогодой в МЧС рекомендуют водителям отказаться от использования личного транспорта. Если поездка неизбежна, автолюбителям следует соблюдать осторожность на дорогах, а также парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходов также просят избегать шаткие конструкции на своем пути и не укрываться под деревьями во время грозы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал дожди и грозы в столице в первой половине недели. Он также сообщил, что с 16 мая летнее тепло сменится более привычными для последнего месяца весны температурами.

Кроме того, Гидрометцентр объявил на 13 мая желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 21:00 понедельника. Отмечалось, что при грозе порывы ветра могут набирать скорость до 12−17 метров в секунду.

Синоптики подвели некоторые климатические итоги мая. По их словам, первая декада месяца оказалась аномально теплой. Так, средняя температура в этот период составила 13,7 градуса, что на 2,5 градуса выше нормы.