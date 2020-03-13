Досрочный этап сдачи ЕГЭ и ОГЭ не перенесут из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки не станет переносить сроки досрочного этапа сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Время сдачи экзаменов могли перенести в связи с ситуацией вокруг коронавируса, передает Агентство "Москва".

"Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 2020 года ведется в штатном режиме, проведение экзаменов досрочного периода планируется в предусмотренные расписанием сроки", – сказали представители Рособрнадзора.

Кроме того, в пресс-службе организации уточнили, что ученики, которые находятся на карантине, смогут прийти на экзамены во время основного периода сдачи.

В настоящий момент Рособрнадзор следит за развитием ситуации вокруг коронавирусной инфекции из КНР. При необходимости будут приняты решения, чтобы соблюдались права всех учеников.

В этом году досрочный этап ЕГЭ организован с 20 марта по 13 апреля. В свою очередь ОГЭ выпускники 9 классов напишут с 21 апреля по 16 мая.

В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 18



Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Инфекция охарактеризована как эпидемия с многочисленными очагами.

Уровень риска распространения коронавируса подняли до очень высокого. В мире коронавирусом заразилось свыше 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончалось.

Шесть случаев инфицирования коронавирусом выявили в России за последние сутки. Общее число пациентов в стране достигло 34, из них 19 в Москве.

Ранее стало известно, что в правительстве Москвы рассмотрели итоги развития образования за 2019 год.