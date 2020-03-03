В правительстве Москвы рассмотрели итоги развития образования за 2019 год

14:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Президиум правительства Москвы подвел итоги реализации программы "Столичное образование" за 2019 год. За основу взяли результаты исследований программы измерения качества образования PISA.
Согласно данным программы PISA-2018, московские школьники завоевали 21 золотую медаль на международных олимпиадах. Также они отличились на Всероссийской олимпиаде школьников, забрав себе 55% всех врученных дипломов.
Кроме того, количество детей, обучающихся в столичных образовательных учреждениях, стало более 1,5 миллиона. Это является рекордом в истории московского образования. 40% выпускников столичных школ сдали ЕГЭ на 220 баллов и выше по сумме набранных баллов на трех экзаменах.
Выросла численность детей, которые занимаются в городских секциях и кружках дополнительного образования. В настоящий момент их посещает более 1 миллиона человек.
Также столичные школьники заняли третье место в мире по уровню читательской грамотности, пятое – по уровню математической грамотности, шестое – по уровню естественно-научной грамотности. Также в 35 московских школах были созданы предпрофессиональные IT-классы.
Наградой недавно удостоили и "Московскую электронную школу". Она стала победителем Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.
Ранее стало известно, что еще в 36 московских школах запустят проект "Школа старшеклассников", который подразумевает создание современной образовательной среды для учащихся старших классов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: