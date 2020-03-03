В правительстве Москвы рассмотрели итоги развития образования за 2019 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президиум правительства Москвы подвел итоги реализации программы "Столичное образование" за 2019 год. За основу взяли результаты исследований программы измерения качества образования PISA.

Согласно данным программы PISA-2018, московские школьники завоевали 21 золотую медаль на международных олимпиадах. Также они отличились на Всероссийской олимпиаде школьников, забрав себе 55% всех врученных дипломов.

Кроме того, количество детей, обучающихся в столичных образовательных учреждениях, стало более 1,5 миллиона. Это является рекордом в истории московского образования. 40% выпускников столичных школ сдали ЕГЭ на 220 баллов и выше по сумме набранных баллов на трех экзаменах.

Выросла численность детей, которые занимаются в городских секциях и кружках дополнительного образования. В настоящий момент их посещает более 1 миллиона человек.

Также столичные школьники заняли третье место в мире по уровню читательской грамотности, пятое – по уровню математической грамотности, шестое – по уровню естественно-научной грамотности. Также в 35 московских школах были созданы предпрофессиональные IT-классы.

Наградой недавно удостоили и "Московскую электронную школу". Она стала победителем Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.

Ранее стало известно, что еще в 36 московских школах запустят проект "Школа старшеклассников", который подразумевает создание современной образовательной среды для учащихся старших классов.