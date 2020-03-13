Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре – СМИ

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В Китае "нулевым пациентом" с коронавирусом стал 55-летний житель провинции Хубэй, который поступил в больницу с симптомами ОРВИ 17 ноября. С этого момента началось распространение коронавируса, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Изначально считалось, как говорится в материале, что первый случай заражения COVID-19 был зафиксирован в КНР в декабре прошлого года, но это не подтверждают правительственные документы.

После поступления первого заболевшего в больницу было зарегистрировано еще восемь случаев заражения коронавирусом в ноябре, а к 15 декабря таких пациентов стало 27, но ни одного из них власти КНР не назвали человеком, с которого началось распространение инфекции.

На сегодняшний день в мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончалось.

ВОЗ признала вспышку COVID-19 чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

Шесть случаев заболевания коронавирусом выявлено в России за последние сутки. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 34, из них 19 в столице. Заболевшие находятся в инфекционных боксах.

Глава экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань высказал точку зрения о том, что новые случаи заражения по всему миру могут завершиться в июне. Исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан ранее говорил, что рассчитывать на исчезновение COVID-19 к лету не стоит.