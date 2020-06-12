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Москва 24

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Общество

10:33

Число проведенных тестов на COVID-19 превысило 14 млн

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России специалисты провели в общей сложности уже более 14,2 миллиона тестов на COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 14,2 миллиона тестов на коронавирус", – говорится в сообщении.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что за сутки было сделано 343 тысячи тестов.

С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител. Исследования организуют на базе 30 столичных поликлиник.

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин подтвердил, что Москва прошла пик роста заболеваемости. Сейчас Минздрав совместно с Роспотребнадзором прорабатывает нормативы по обеспечению койками в период ожидания второй волны в стране, добавил Камкин.

"Мосгорсправка": бесплатное тестирование

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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