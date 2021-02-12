Синоптик предупредил о пике ненастья в субботу в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Погода в Москве будет постоянно ухудшаться, пик ненастья придется на субботу, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода с каждым часом будет все хуже и хуже. И на пик ненастье выйдет сегодня вечером и особенно в ночь на субботу", – приводит его слова РИА Новости.
При этом Тишковец отметил, что до настоящей "черной метели", когда ничего не видно на расстоянии вытянутой руки, не дойдет. Однако, по его словам, вечером и ночью ожидается ухудшение видимости до нескольких сотен метров.
Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер": именно он принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.
За прошедшую ночь сугробы в Москве выросли до 40 сантиметров, всего выпало 5 миллиметров осадков.
Сообщалось, что наземный транспорт Москвы полностью готов к работе в сложных погодных условиях: в городе дежурят сервисные службы, которые следят за состоянием объектов транспортной инфраструктуры.
На борьбу с непогодой брошены все коммунальные силы города. Снег в столице убирают свыше 13 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих.
Балканский циклон принес в столичный регион мощный снегопад
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