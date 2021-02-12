Сугробы в Москве выросли до 40 см за ночь из-за снегопада

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В столице к утру пятницы сугробы выросли до 40 сантиметров из-за ночного снегопада, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Количество осадков за ночь – за 6 часов было 2 миллиметра, а к 9 часам выпало еще 3 миллиметра, общее число – 5 миллиметров. Высота снежного покрова – 40 сантиметров, за сутки прибавилось 4 сантиметра", – рассказал Синенков РИА Новости.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее рассказал, что для уборки снега в Москве задействовано 13,5 тысячи единиц техники и 60 тысяч рабочих. Он попросил водителей с пониманием отнестись к работе коммунальной техники и не препятствовать движению колонн.

Виновником погодного апокалипсиса стал балканский циклон "Волькер", который принес в Центральную Россию снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Синоптики предупреждали, что при такой погоде видимость может сократиться до 500 метров и менее.

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказывала, что с пятницы до воскресенья в городе выпадет до 80% месячного объема осадков. Волосюк не исключила, что высота снежного покрова увеличится до 50 сантиметров.

